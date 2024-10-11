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Первый снег может пойти в Москве в ночь на 14 октября

Первый снег может пойти в Москве в ночь на 14 октября
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Понижение температур прогнозируется в Москве на следующей неделе, первые осадки в виде снега могут выпасть в ночь на понедельник, но снежный покров не сформируется, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве, наконец-то, разнеженные, разбалованные от тепла москвичи, почувствуют, что мы живем в нормальной погоде. Ведь на самом деле ничего такого необычного нет. Средняя декадная температура будет около нормы или ниже нормы на 0,3 градуса. Близко к обычному. Но покажется, что ух, как похолодало", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в субботу, 12 октября ночная температура еще будет плюс 7 - плюс 9 градусов, а днм от плюс 12 до плюс 14. В воскресенье днём погода начнет меняться, произойдет понижение температуры, в ночь на воскресенье будет от плюс 1 до плюс 6, днём плюс 8 - плюс 9 градусов.

"И вот 14 октября впервые в прогнозе появляются слова "местами небольшие осадки". Связано это с тем, что ночная температура в самой Москве от плюс 1 до плюс 3, а по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Поэтому небольшие осадки в виде дождя и небольшой фазы мокрого снега. Конечно, не будет формироваться снежный покров", - сообщил Вильфанд.

Днём в понедельник температура плюс 5 - плюс 7 градусов, по области до плюс 3.

Во вторник и среду в столице будет облачная погода, дождь, но не сильный, ночью температура от нуля до плюс 5, а днём плюс 4 - плюс 9.

В четверг и пятницу также прогнозируются небольшие осадки, температура от минус 1 до плюс 4 градусов ночью, а днём - от плюс 3 до плюс 8 градусов. В следующие выходные днём - от плюс 5 до плюс 10 градусов.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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