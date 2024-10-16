В Москве не планируют строить дорожки для электросамокатов

Запрещать самокаты - не выход, считает мэр столицы

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин считает маловероятным появление отдельных дорожек для электросамокатов в центральных районах Москвы.

"Нам просто негде будет ходить. Москва, особенно центр, - это исторические здания, улочки. И перекраивать ее под желания самокатчиков малореально", - сказал Собянин в среду на встрече со студентами Научно-технологического университета "Сириус", отвечая на вопрос, планируется ли в центре Москвы проектирование дорожек для самокатов.

"Другой вопрос, что они (самокатчики) должны быть аккуратными, соблюдать правила, не гонять, втроем на забираться на самокат и так далее. Над этим мы работаем", - добавил он.

Собянин отметил, что вводятся новые штрафы, новая система регулирования. "С сервисными предприятиями самокатчиков мы занимаемся с точки зрения контроля за тем, кто использует самокат, как он ведет себя на улице, с какой скоростью он это делает, делаем ограничители скорости для движения внутри города. Просто запретительные меры или сказать, что вы идите на отдельную дорогу, боюсь, что не получится", - сказал он.

По его словам, можно все запретить, но это не выход. "Новые сервисы, новые вызовы, новые проблемы, их надо спокойно регулировать, делать так, чтобы они были максимально безопасными. Это самый лучший выход", - подчеркнул мэр столицы.

Ранее в июле заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что на всех улицах в зоне Третьего транспортного кольца-МКАД в столице введут ограничение скорости самокатов до 20 км/ч, за исключением уже существующих медленных зон со скоростью 5-15 км/ч.