Скорость для самокатов замедлят до 20 км/ч в пределах ТТК-МКАД в Москве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - На всех улицах в зоне Третьего транспортного кольца ТТК и МКАД в столице введут ограничение скорости самокатов до 20 км/ч, за исключением уже существующих медленных зон со скоростью 5-15 км/ч, сообщил в понедельник заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Сегодня в Москве уже 320 медленных зон для самокатов. На них транспорт сервисов аренды автоматически замедляется до 5-15 км/ч. Безопасность движения для нас в приоритете, поэтому вместе с операторами проката мы вводим единую медленную зону в пределах ТТК-МКАД", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале департамента.

В рамках эксперимента для арендных самокатов на всех улицах в районе ТТК-МКАД введут медленную зону со скоростью 20 км/ч за исключением уже существующих медленных зон со скоростью 5-15 км/ч, уточнили в дептрансе.

Там ожидают, что по итогам эксперимента станет меньше ДТП с участием самокатов в данной зоне.