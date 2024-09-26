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С марта в Москве заблокировали 127 тыс. аккаунтов электросамокатчиков

С марта в Москве заблокировали 127 тыс. аккаунтов электросамокатчиков
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пользователи аренды электросамокатов в Москве с начала сезона получили 132 тыс. штрафов от операторов проката за нарушение правил дорожного движения, сообщили в столичном департаменте транспорта. Кроме того, 127 тыс. аккаунтов заблокировали.

"Штрафы приходят за нарушение правил безопасного вождения, а блокировка происходит из-за аренды самокатов несовершеннолетними, системных и грубых нарушений ПДД", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

По данным дептранса, семь тысяч штрафов получили пользователи самокатов за проезд по пешеходному переходу с начала сезона.

В департаменте напомнили, что камеры ЦОДД с нейросетью фиксируют разные нарушения. Они распознают тех, кто не спешивается на пешеходных переходах, ездит на самокатах вдвоем, не использует велополосу при ее наличии, ездит по велополосе во встречном направлении.

ЦОДД дептранс Москва
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