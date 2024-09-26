С марта в Москве заблокировали 127 тыс. аккаунтов электросамокатчиков

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пользователи аренды электросамокатов в Москве с начала сезона получили 132 тыс. штрафов от операторов проката за нарушение правил дорожного движения, сообщили в столичном департаменте транспорта. Кроме того, 127 тыс. аккаунтов заблокировали.

"Штрафы приходят за нарушение правил безопасного вождения, а блокировка происходит из-за аренды самокатов несовершеннолетними, системных и грубых нарушений ПДД", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

По данным дептранса, семь тысяч штрафов получили пользователи самокатов за проезд по пешеходному переходу с начала сезона.

В департаменте напомнили, что камеры ЦОДД с нейросетью фиксируют разные нарушения. Они распознают тех, кто не спешивается на пешеходных переходах, ездит на самокатах вдвоем, не использует велополосу при ее наличии, ездит по велополосе во встречном направлении.