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В Москве число ДТП с самокатами сократилось на 48% после ограничения скорости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Москве в районе Третьего транспортного кольца и МКАД, где с 15 июля в порядке эксперимента ограничили скорость арендных электросамокатов до 20 км/ч, число ДТП с этими самокатами снизилось на 48%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"C 15 июля в рамках эксперимента на участке ТТК-МКАД на них было введено ограничение скорости до 20 км/ч. По итогам эксперимента общее число ДТП с участием электросамокатов там сократилось на 48%. На 17% по результатам эксперимента сократилась доля ДТП в местах совмещенного движения пешеходов и арендных самокатов, на 67% - количество ДТП с пешеходами и арендными электросамокатами", - говорится в сообщении.

В ЦОДД напомнили, что принимаются и другие меры для снижения аварийности, например, повышение операторами аренды штрафов за управление несовершеннолетними и езду вдвоем до 100 тысяч рублей. Кроме того, на самокаты ставят укрупненные номера, чтобы камера могла их зафиксировать и распознать, возраст пользователя проверяют с помощью операторов связи и банков, а также внедряется технология, которая позволяет понять, что на самокате едет больше одного человека.

"Обсуждения по вводу медленной зоны между ТТК и МКАД в 2025 году продолжаются. Итоги будут подведены до конца этого года", - отметили в ЦОДД.

Нововведение не распространится на улицы с уже существующими медленными зонами, где скорость ограничена до 5-15 км/ч.

"Результаты эксперимента оказались впечатляющими и оправдали ожидания. (...) Мы стремимся обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения", - прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

МКАД Максим Ликсутов ТТК ЦОДД Москва
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