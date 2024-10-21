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Продюсера Роднянского заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима украинского продюсера и медиаменеджера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении ложной информации про действия Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Кроме того, по приговору Роднянскому на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания Роднянскому будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Он был признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как заявили в прокуратуре Москвы, "установлено, что 2022 году Роднянский, находясь за пределами Российской Федерации, распространил для просмотра неограниченного числа пользователей на администрируемой им странице одной из социальных сетей две публикации, содержащие под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции".

Роднянский - известный украинский продюсер, долгое время работавший в России.

В мае 2023 года он был заочно арестован в РФ.

ВС РФ Москва Александр Роднянский Басманный суд
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