Продюсер Роднянский и режиссер Вырыпаев заочно арестованы по делу о фейках об армии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест известного продюсера Александра Роднянского (признан иноагентом) и режиссера Ивана Вырыпаева по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ.

"Судом по ходатайству следователя в отношении Александра Роднянского и Ивана Вырыпаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста будет исчислять с момента задержания обвиняемых либо с момента их экстрадиции в РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Роднянскому и Вырыпаеву заочно предъявлено обвинение в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ, совершенном по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Санкции данной статьи предусматривают наказание как в виде штрафа до 5 млн рублей, так и в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Оба обвиняемых находятся в международном розыске.

Александр Роднянский - советский, украинский и российский режиссер, продюсер и медиа-менеджер, основатель телеканала "1+1", возглавлял корпорацию "СТС Медиа". Четырехкратный номинант на премию американской киноакадемии "Оскар".

Иван Вырыпаев - российский и польский режиссер театра и кино, драматург, сценарист, продюсер и актер. Художественный руководитель театра "Практика". Основатель продюсерской компании WEDA.