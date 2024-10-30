Резкое ухудшение погоды ожидается вечером в Москве

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Дождь, мокрый снег, порывистый ветер и образование гололедицы ожидаются в столице вечером в среду и сохранятся до пятницы, 1 ноября, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно экстренному предупреждению синоптиков, в среду вечером, 30 октября, погода резко ухудшится. Ожидаются дождь, мокрый снег, сильные порывы ветра 17-20 м/с, возможно образование гололедицы", - сказал Бирюков журналистам в среду.

"Такие неблагоприятные погодные условия сохранятся 31 октября и в пятницу, 1 ноября, когда прогнозируется наиболее сильный ветер - до 21 м/с", - добавил он.

По словам заммэра, городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество специализированной техники, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, сказал он.

Проводится непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, при необходимости будут выполняться соответствующие регламентные операции.

В мэрии просят людей быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.