Дождь и мокрый снег ожидаются на следующей неделе в центральных регионах РФ

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В центральных регионах РФ, начиная с середины следующей недели, прогнозируется отрицательная ночная температура, ожидаются небольшие осадки, возможен мокрый снег, сообщил "Интерфаксу" в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со среды, вероятность отрицательных значений ночью - она повышается, поэтому ночные температуры в Москве и в области от минус 1 до плюс 4 градусов, давление будет понижаться. Оно не будет очень низким, оно будет около нормы, чуть ниже нормы, но это значит, что будут уже небольшие осадки", - сказал Вильфанд.

По его словам, со среды, 30 октября, при отрицательной температуре могут быть и дождь, и небольшой мокрый снег. "Снега на земле не прогнозируется, его не будет, но в воздухе он будет, и значит дорога будет уже более скользкая", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

В предстоящие выходные в центральных регионах России ожидается комфортная погода. Температура в субботу, 26 октября, примерно на 1,5-2 градуса выше нормы. В воскресенье, 27 октября, температура будет на 3 градуса выше нормы.

"В субботу погода определяется антициклональной циркуляцией, высокое давление, не очень много облаков, и это значит, что будет выхолаживание подстилающей поверхности. В центре европейской (части) России температура (ночью) будет около нуля, от минус 2 до плюс 2 градусов, а днём будет примерно от 6 до 9 градусов", - сообщил Вильфанд.

"В воскресенье начнёт меняться циркуляция, давление ещё будет высокое, но всё-таки уже будет более облачная погода, и ночью облака сохранят накопленное за день тепло. Температура (ночью) в Москве 4-6 градусов, в области 2-6 градусов, а дневные температуры 8-10 градусов. Чуть больше облачности (в воскресенье), преимущественно без осадков", - добавил он.

Такая же погода ожидается и в понедельник, 28 октября. Местами прогнозируется небольшой дождь. Теплая погода, примерно на 4 градуса выше нормы, прогнозируется в понедельник и вторник - от 5 до 10 (градусов) днем.

"С четверга и до воскресенья ночные температуры уже будут минус 2 - плюс 2 градуса. Дневные от 4 до 9 - это максимальные значения. И небольшие осадки. Условий для сильных дождей не ожидается. Небольшие осадки прогнозируются", - отметил Вильфанд.

Он сообщил, что средняя суточная температура, начиная со среды, будет не выше 5 градусов. "Такая температура уже негативно влияет на эластичность резины на колесах. Это верный признак того, что нужно менять резину. Особенно, если она не шипованная. В основном будет температура 5 градусов и ниже, ночью отрицательная", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.