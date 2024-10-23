Сильный ветер ожидается в ближайшие часы в Москве

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы и до утра четверга, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"Согласно экстренному сообщению синоптиков, в ближайшие часы и до 09:00 четверга, 24 октября, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с", - заявили в ведомстве.

По данным комплекса, уже фиксируются сильные порывы ветра.

Мэрия просит людей быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а на дорогах - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.