Временный снежный покров установится в Москве 4 ноября

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Небольшой снег и порывистый ветер ожидаются в столице в воскресенье, 3 ноября; в понедельник, 4 ноября, из-за понижения температуры и интенсивного снега установится временный снежный покров, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Циклон атлантического происхождения обусловит очень резкое изменение погоды в самом начале месяца. Сегодня температура очень высокая, постепенно в течение дня температура будет повышаться, она достигнет плюс 8 - плюс 10 градусов. При этом атлантический циклон обусловит осадки в виде дождя и сильного дождя. Сильный ветер с порывами до 16-21 м/с", - сказал Вильфанд в пятницу.

При этом, по его словам, ощущаться температура будет гораздо ниже, на 5-6 градусов, из-за большой влажности, дождя и порывистого ветра.

Вильфанд добавил, что в субботу, 2 ноября, начинаются существенные изменения погоды, температура понизится, воздушные массы будут перемещаться. "Если сегодня ветер южный, и поэтому такая теплая погода, то завтра уже меняется циркуляция, и воздушные массы будут поступать с северо-запада из регионов Норвегии", - отметил он.

В ночь на 2 ноября и днем в субботу ожидается значительное понижение температуры: минус 2 - плюс 3 градуса, а также сильный ветер 15-20 м/с. Прогнозируются и дождь, и мокрый снег. "Начнется постепенно то явление, которое называется гололедицей. Потому что осадки будут падать, даже в виде дождя, но при сильном ветре на хорошо обдуваемых участках дорог будет появляться гололедица, поэтому очень внимательными нужно быть на дорогах", - добавил Вильфанд.

В воскресенье, 3 ноября, ночные температуры будут отрицательными: минус 3 - минус 1 в столице, по области - до минус 5. Порывы ветра до 15 м/с. Также ожидается небольшой снег, в том числе и днем, за счет околонулевой температуры: минус 2 - плюс 2 градуса.

В понедельник, 4 ноября, также ожидаются отрицательные ночные температуры, дневные около нуля: минус 1 - плюс 1.

"4 ноября снег будет более интенсивный. В связи с понижением температуры (ноль - минус 5) и вполне интенсивным снегом установление временного снежного покрова (ожидается в этот день - ИФ)", - сообщил Вильфанд.