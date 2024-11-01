Непогода сохранится в Москве до утра субботы

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся в Москве до утра субботы, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, до 10:00 2 ноября в столице сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Возможно усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

Мэрия просит граждан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.