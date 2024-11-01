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Повышение температуры ожидается в Москве во второй половине следующей недели

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Легкие морозы ожидаются в столице 5, 6 и 7 ноября ночью, днем температура будет около нуля; в пятницу, 8 ноября, прогнозируется повышение температуры, снежный покров постепенно сойдет, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"И 5, и 6 ноября облачно с прояснениями, уже местами небольшие осадки в виде снега, потому что ночные температуры будут минус 7 - минус 2. Это уже легкие морозцы. Днем по-прежнему около нулевой отметки. 7 ноября примерно такая же погода", - сказал Вильфанд в пятницу.

В пятницу, 8 ноября, начинается изменение циркуляции воздушных масс, ночные температуры уже будет положительными: плюс 1 - плюс 3 градуса, днем около 5, может доходить до плюс 7 градусов.

"Снег в последние три дня следующей недели постепенно сойдет", - сообщил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в ноябре в Москве ожидается близкая к норме средняя месячная температура. Количество осадков будет превышать норму.

"Ноябрь – это центральный месяц такого сезона, который носит красивое название "предзимье". Между осенью и зимой есть такой сезон, он называется естественный синоптический сезон. Он естественен для атмосферы, а не для административного деления года на четыре сезона. Эта средняя месячная температура около нормы означает, что на самом деле месяц прогнозируется очень неоднородным, первые дни ноября это подтвердят", - сказал Вильфанд.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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