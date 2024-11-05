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Суд в РФ признал законным приговор американцу Вудлэнду по делу о наркотиках

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без изменений приговор гражданину США и РФ Роберту Вудлэнду, которому было назначено 12,5 лет колонии строгого режима по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.

"Приговор Останкинского районного суда от 4 июля 2024 года в отношении Вудлэнда оставлен без изменений, апелляционная жалоба защиты, поданная на приговор, - без удовлетворения", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в Мосгорсуде.

Защита Вудлэнда просила апелляционный суд смягчить назначенное ему наказание либо отправить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Гособвинение настаивало на ужесточении приговора до 12 лет и 8 месяцев колонии.

Согласно приговору, Вудлэнду было назначено 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Защита Вудлэнда в суде апелляционной инстанции заявила, что он частично признал вину по предъявленному обвинению.

Как сообщили ранее в прокуратуре Москвы, установлено, что Вудлэнд, "действуя в составе организованной группы 3 января 2024 года, исполняя указания организатора, находясь в лесопарковой зоне городе Мытищи Московской области, забрал в тайнике-закладке крупную партию наркотического средства - мефедрон (4-метилметкатинона) общей массой не менее 46,91 г". Наркотик американец перевез в квартиру на ул. Широкая в Москве, где расфасовал в 49 свертков для дальнейшего незаконного сбыта.

При попытке закладки наркотиков в тайник он был задержан.

Вудлэнд, 32-летний гражданин РФ и США, был отправлен под арест в Москве в январе 2024 года.

Вудлэнд - уроженец Пермской области и фактически там зарегистрирован, но проживал в московском регионе. В 2020 году он рассказал в интервью "Комсомольской правде", что в 1993 году его усыновила семья из США, а в 2020 году он вернулся в Россию.

Мосгорсуд США Роберт Вудлэнд
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