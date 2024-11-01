Тарифы на ряде парковок в центре Москвы повысят до 450 руб./час с 1 ноября

Пилотный проект динамического тарифа на пяти улицах станет доступен для всех, максимальная стоимость составит 800 руб./час

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Тарифы на ряде участков платных парковок в центре столицы вырастут до 380 или 450 рублей в час с 1 ноября, это связано с их большой загруженностью.

Ранее минимальная стоимость на ряде парковок составляла 150 рублей в час в дневное время.

Согласно данным, опубликованным ранее на сайте транспортного комплекса столицы, на 7,3% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы будут скорректированы в рамках действующей тарифной сетки. Например, на Малой Никитской улице, улице Александра Невского и в Елоховском проезде. В дептрансе заявили, что на таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов - популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности. Корректировка тарифов позволит разгрузить самые загруженные парковки.

В департаменте отметили, что все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами. Платить за парковку жителям будет не нужно - достаточно оформить резидентное разрешение на портале сайте мэра и правительства столицы.

Также с 1 ноября на 27 улицах Москвы, где средняя загруженность парковочных мест меньше 50%, парковка станет дешевле. Тариф будет снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках, например, на набережной Академика Туполева, улице Клочкова, 2-й и 3-й Рощинской улице.

Кроме того, с 1 ноября для всех водителей станет доступным в пилотном режиме динамический тариф на парковку. Стоимость стоянки при максимальной загрузке будет составлять до 800 рублей в час. По данным столичного департамента транспорта, набор улиц для пилотного проекта останется прежним: Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар.

Для этих пяти улиц стоимость парковки будет начинаться от нуля рублей при минимальной занятости машиномест и изменяться в зависимости от загруженности участка. Если на парковке практически не останется свободных мест, то максимальная стоимость составит 800 рублей в час.

Стоимость парковки в конкретное время определяется на основании прогнозируемых данных по загруженности парковки. Ознакомиться и рассчитать итоговую цену можно в приложении "Парковки России". Итоговая рассчитанная стоимость не может поменяться в течение всего оплаченного времени, доплачивать за парковку не придется.

В департаменте отметили, что динамический тариф позволит автомобилистам заранее продумывать свой маршрут с учетом прогнозируемой стоимости парковки.

16 сентября в столице началось тестирование динамического тарифа на парковку, с ним стоимость стоянки меняется в зависимости от ее загруженности.