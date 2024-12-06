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В Москве за выходные может выпасть до 10 см снега

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В столичном регионе в выходные синоптики ожидают снегопад, высота выпавших осадков составит до 5-10 см; из-за низких температур и промерзания почвы выпавший снег уже не растает, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В человеческом понимании, зима в Москву уже, на самом деле, пришла на этой неделе. Во-первых, существенно понизились температуры. И с завтрашнего дня появится второй атрибут зимы. Антициклон, который определял погоду, начинает постепенно отходить на восток, меняется направление воздушных масс, они будут поступать с юго-востока и они насыщены влагой. Поэтому уже во второй половине дня сегодня небольшой снежок, а вот ночью уже пойдет обычный снег", - рассказал он.

Снег будет идти в Москве днем в субботу. В воскресенье из-за небольшого повышения температуры вместе со снегом будет идти и мокрый снег.

"Но опасаться того, что этот снег растает, совершенно не нужно. Дело в том, что в четверг и пятницу земля, не покрытая снегом, очень хорошо промерзла, в воздухе мороз такой приличный, более чем на 10 сантиметров. И это означает, что мокрый снег, который будет падать на землю, не будет таять", - добавил ученый.

"По оценкам, за субботу и воскресенье высота снега составит 5−10 см. Можно сказать, что снег ляжет на зиму", - сказал Вильфанд.

Говоря о температуре, он уточнил, что в субботу ночью прогнозируется минус 4 - минус 6 градусов, днем минус 1 – минус 3, по области до минус 6 градусов. В воскресенье ночью от минус 1 до минус 6 градусов, а днем от 0 до минус 2, по области до минус 4 градусов, в центре города температура может подняться до плюс 1 градуса.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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