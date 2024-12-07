В Москве в субботу может выпасть до 11 см снега

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, в результате которого может выпасть до 11 см осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, его прирост за сутки может составить до 11 см. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности", - сказал он журналистам в субботу.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов; в уборке задействуют необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.

Бирюков призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.

Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков, проводится прометание проезжей части и пешеходных зон, сказал заммэра.

Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в новой Москве организовано дежурство тягачей.