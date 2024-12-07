Поиск

В Москве в субботу может выпасть до 11 см снега

В Москве в субботу может выпасть до 11 см снега
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, в результате которого может выпасть до 11 см осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, его прирост за сутки может составить до 11 см. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности", - сказал он журналистам в субботу.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов; в уборке задействуют необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.

МоскваКолебания температуры до минус 9 ожидаются в Москве на следующей неделеЧитать подробнее

Бирюков призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.

Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков, проводится прометание проезжей части и пешеходных зон, сказал заммэра.

Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в новой Москве организовано дежурство тягачей.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве за выходные может выпасть до 10 см снега

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

Суд вынес приговор по делу о хищении более 200 млн руб. через "Пушкинскую карту"

Суд вынес приговор по делу о хищении более 200 млн руб. через "Пушкинскую карту"

Поезда ЦППК переходят на новый график с 15 декабря

В пунктах пропуска через госграницу РФ усилены меры безопасности

В Москве начался эксперимент по продаже билетов в театр и на концерт по паспорту

В Москве начался эксперимент по продаже билетов в театр и на концерт по паспорту

Оружие изъято в ходе обысков в ночном клубе на северо-востоке Москвы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5528 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });