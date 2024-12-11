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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Столичный омбудсмен заявила, что в Москве удалось сократить переполненность СИЗО

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за последние годы удалось сократить переполненность следственных изоляторов, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

"На протяжении последних лет одной из основных проблем СИЗО был перелимит (...) людей гораздо больше, чем мест, которые предоставляет Федеральная служба исполнения наказаний. В связи с этим был сон валетиком, и сон на дополнительных местах на полу, и так далее. Общая наша работа с прокуратурой, со Следственным комитетом, Федеральной службой исполнения наказания за эти годы привела к тому, что на конец 2023 года перелимит составил всего лишь 3,4%", - сказала Потяева на заседании Мосгордумы.

Она также выразила надежду на то, что к концу текущего года этот процент станет еще ниже.

Татьяна Потяева СИЗО Москва ФСИН
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