Столичный омбудсмен заявила, что в Москве удалось сократить переполненность СИЗО

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за последние годы удалось сократить переполненность следственных изоляторов, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

"На протяжении последних лет одной из основных проблем СИЗО был перелимит (...) людей гораздо больше, чем мест, которые предоставляет Федеральная служба исполнения наказаний. В связи с этим был сон валетиком, и сон на дополнительных местах на полу, и так далее. Общая наша работа с прокуратурой, со Следственным комитетом, Федеральной службой исполнения наказания за эти годы привела к тому, что на конец 2023 года перелимит составил всего лишь 3,4%", - сказала Потяева на заседании Мосгордумы.

Она также выразила надежду на то, что к концу текущего года этот процент станет еще ниже.