Глава Минюста заявил, что ФСИН не виновата в переполненности СИЗО

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не имеет отношения к проблеме переполненности российских следственных изоляторов (СИЗО).

"Хотел бы отметить, что переполненность СИЗО, это не проблема ФСИН, это проблема правоприменителей. ФСИН не может отказать в принятии следственно-арестованных. Что они скажут - у нас перелимит? Понятно, что ФСИН не может оказывать влияния ни на следствие, ни на суд, поэтому это надо на другом уровне делать", - сказал Чуйченко в понедельник "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его словам, генеральная схема размещения в регионах РФ учреждений ФСИН будет актуализироваться раз в пять лет решением правительства.

"Благодаря этому институту мы будем планировать потребности исходя из уголовно-правовой и уголовно-пенитенциарной политики, которая будет существовать и действовать на определенное время в нашем государстве. Она представляет из себя комплекс проектно-управленческих решений, которые отвечают на вопросы: сколько учреждений, какого вида, какой мощности нам нужно и где", - сказал министр.

Он напомнил, что ведомством также затронуты вопросы целесообразности заключения подозреваемых и обвиняемых под стражу по экономическим статьям. Так, на общественное обсуждение вынесены поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми следователю необходимо получить согласие прокурора для возбуждения перед судом ходатайства о заключении под стражу фигурантов предпринимательских дел.