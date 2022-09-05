Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Глава Минюста заявил, что ФСИН не виновата в переполненности СИЗО

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не имеет отношения к проблеме переполненности российских следственных изоляторов (СИЗО).

"Хотел бы отметить, что переполненность СИЗО, это не проблема ФСИН, это проблема правоприменителей. ФСИН не может отказать в принятии следственно-арестованных. Что они скажут - у нас перелимит? Понятно, что ФСИН не может оказывать влияния ни на следствие, ни на суд, поэтому это надо на другом уровне делать", - сказал Чуйченко в понедельник "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его словам, генеральная схема размещения в регионах РФ учреждений ФСИН будет актуализироваться раз в пять лет решением правительства.

"Благодаря этому институту мы будем планировать потребности исходя из уголовно-правовой и уголовно-пенитенциарной политики, которая будет существовать и действовать на определенное время в нашем государстве. Она представляет из себя комплекс проектно-управленческих решений, которые отвечают на вопросы: сколько учреждений, какого вида, какой мощности нам нужно и где", - сказал министр.

Он напомнил, что ведомством также затронуты вопросы целесообразности заключения подозреваемых и обвиняемых под стражу по экономическим статьям. Так, на общественное обсуждение вынесены поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми следователю необходимо получить согласие прокурора для возбуждения перед судом ходатайства о заключении под стражу фигурантов предпринимательских дел.

Минюст РФ Константин Чуйченко ФСИН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ ввела персональные санкции против актеров Шона Пенна и Бена Стиллера

РФ ввела персональные санкции против актеров Шона Пенна и Бена Стиллера

Для вмешивающихся в выборы РФ иноагентов предлагается установить штрафы до 1 млн руб.

Для вмешивающихся в выборы РФ иноагентов предлагается установить штрафы до 1 млн руб.

Минобороны РФ заявило о перехвате украинского беспилотника возле ЗАЭС

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 41 тыс. человек

Суд в Москве аннулировал регистрацию "Новой газеты" как СМИ

Суд в Москве аннулировал регистрацию "Новой газеты" как СМИ

Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно по делу о покупке военного билета

Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно по делу о покупке военного билета

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Путин сообщил о росте мировой популяции тигров на 40% за 12 лет

Пандемия коронавируса

Попова не увидела необходимости вводить ограничения из-за COVID-19 в России

До восьми увеличилось число туристов, погибших на камчатском вулкане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });