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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Омбудсмен заявила о переполненности московских СИЗО почти на 18%

Омбудсмен заявила о переполненности московских СИЗО почти на 18%
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Переполненность столичных следственных изоляторов в настоящий момент составляет 17,6%, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Для устранения перелимита, а он на сегодняшний день составляет 17,6% - это высокий достаточно процент, и приведения учреждений в соответствие установленным требованиям, хочу подчеркнуть необходимость достройки следственного изолятора №7 и проведения ремонта камерных помещений режимного корпуса 3 следственного изолятора №1", - сказала она в среду в ходе доклада о своей работе в 2022 году в Мосгордуме.

При этом московские СИЗО для освобождения камер уже переводят некоторых обвиняемых в изоляторы соседних регионов, отметила она.

"Не могу сказать, правильно это или неправильно, но, если человек уже осужден и подал апелляцию, - иногда апелляция рассматривается изрядно долго, человек может находиться и год, и два даже, когда уже вынесено в отношении него решение суда, - наше руководство следственных изоляторов приняло решение переводить их в близлежащие регионы - Тверская область, Владимирская область, в следственные изоляторы, с тем, чтобы разгрузить московские СИЗО", - сказала Потяева.

Омбудсмен напомнила, что уже не первый год в своих отчетах предлагает чаще использовать альтернативные меры пресечения, такие как домашний арест и денежный залог, в отношении обвиняемых, не представляющих опасности для окружающих, особенно по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"Был какой-то период, когда эти темы широко обсуждались и широко применялись, но в последнее время опять домашнего ареста стало значительно меньше", - добавила Потяева.

Москва Татьяна Потяева
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