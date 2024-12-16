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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

В Москву в ритейл с начала года пришли 20 новых международных брендов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Новые международные бренды в 2024 году заняли в Москве в 15 раз меньше торговых площадей, чем год назад, сообщает пресс-служба консалтинговой компании IBC Real Estate.

"В 2024 году в Москве появилось 20 новых международных брендов. Совокупно за год ритейлеры открыли 32 магазина, которые расположились в 20 торговых центрах Москвы. При этом торговая площадь, которую заняли новые игроки, составила лишь 6,1 тысячи кв.м, что оказалась в 15 раз ниже объема занятых площадей новыми игроками в 2023 году (93,9 тысячи кв.м)", - говорится в сообщении.

Как уточняется, 75% (15 брендов) - это ритейлеры, реализующие fashion-продукцию. Показатель снизился на 4 п.п. по сравнению с результатами предыдущего года, в котором их доля составила 79%. Также этом году на столичный рынок начали выходить бренды техники и электроники (15%). Преимущественно, это представители Китая (30%) и Южной Кореи (20%). Из Турции пришли всего три новых бренда - в категории fashion и товары для дома, тогда как в прошлом году на рынке появилось десять турецких брендов.

Средняя площадь 32 открытых магазинов составляет 191 кв.м. Почти половина всех точек (47%) появились в пяти торговых центрах - "Авиапарк", "Афимолл Сити", "Саларис", "Мозаика" и ГУМ.

Для сравнения, в 2023 году на рынок столицы вышел 21 новый международный бренд, за год они открыли 102 магазина совокупной площадью почти 94 тысячи кв.м, что в 15 раз выше результата этого года. Но большую часть из них (63 магазина на 79 тыс. кв.м) заняли четыре новых бренда Fashion and More Managment, разместившиеся в торговых пространствах испанского INDITEX.

"По итогам 2024 года бренды, которые начали свою экспансию в 2023 году, занимают теперь в Москве 99,2 тысячи кв.м. Совокупно площадь, которую заняли вновь пришедшие в Россию иностранные бренды за 2023-2024 гг. составляет 105,3 кв.м", - подсчитали аналитики.

ГУМ Китай Турция INDITEX Афимолл Сити Южная Корея Мозаика
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