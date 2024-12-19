Президент посоветовал россиянам не вступать в телефонные беседы с мошенниками

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - У президента России Владимира Путина есть знакомые, которые рассказывали, что им звонят телефонные мошенники, но никого из них пока не обокрали. Речь о мошенниках зашла на "Прямой линии".

По словам главы государства, его знакомые кладут трубку, когда слышат незнакомый голос с сомнительного номера и уже понятные предложения. Он посоветовал всем согражданам так и делать, а лучше просто не брать трубку, когда звонят с незнакомого. Президент также выступил за ужесточение наказания для пособников телефонных мошенников.

По его данным, из-за телефонных мошенников россияне потеряли почти 250 млрд рублей. Он отметил, что с ними идет борьба, а при необходимости будут приниматься и дополнительные решения Банком России, правительством и органами внутренних дел. Он считает, что нужно ограничивать сумму выдаваемых без проверки кредитов и поддержал введение периода охлаждения перед выдачей крупной суммы.

Также он предложил ввести уголовную ответственность за передачу мошенникам своих банковских карт и счетов для преступных операций.

Журналисты отметили, что часто такие звонки идут из колл-центров, находящихся на Украине, и спросили, нельзя ли эти центры включить в число приоритетных целей военных ударов. Путин ответил отрицательно и заявил, что проблему нужно решать внутри страны.

Путин: "Прямая линия - 2024"