ВСС рассчитывает начать "пилот" по страхованию жилья минимум в шести регионах РФ через год

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) рассчитывает начать работу по региональным программам страхования жилья в рамках принятого недавно закона как минимум в шести регионах, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

По его словам, кроме Москвы, где опыт реализации программы страхования жилья насчитывает 20 лет, собственные программы могут разработать Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург. "Не вижу препятствий для создания подобных программ в Тюмени и Сургуте", - заявил И.Юргенс

Он подчеркнул, что положительный опыт реализации программы страхования жилья в Москве страховщики попытаются применить в других регионах.

И.Юргенс подчеркнул, что "появление нового закона о добровольном страховании жилья от рисков чрезвычайных ситуаций позволяет софинансировать выплаты, включая в них и страховое возмещение, и участие бюджетов разных уровней".

По словам И.Юргенса, допуск к страхованию по региональным программам получат все компании, имеющие соответствующие лицензии на страхование имущества физлиц, однако сами регионы при подготовке программ будут определять, потребуется ли для отбора страховщиков проведение конкурсов.

Как показал анализ итогов реализации московской программы, обеспеченные ею средства позволили городу отремонтировать 70% крыш, приобрести пожарные машины, реализовать иные предупредительные мероприятия, продолжил И.Юргенс.

В свою очередь вице-президент ВСС Евгений Уфимцев привел следующие данные. Из 4 млн 122 тыс. московских квартир по программе софинансирования застраховано 50%. Средняя премия по полису страхования квартиры площадью 50 квадратных метров составляет 90 рублей в месяц. При этом целый ряд собственников страхует в столице свое жилье вне рамок городской программы.

Как пояснил президент ВСС, в части страхования рисков от чрезвычайных ситуаций 95% передается Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Согласно проекту подзаконных актов Минфина РФ, возмещение страховщиков по этому риску составит 300-500 тыс. рублей в структуре общей выплаты. И.Юргенс заявил, что страховщики ведут переговоры с РНПК о создании специализированного пула по перестрахованию рисков жилья.

Глава РНПК Николай Галушин в ходе пресс-конференции выразил надежду на то, что разработка и реализация региональных программ в рамках нового закона увеличит долю проникновения услуг по страхованию жилья в РФ. При этом он отметил, что при разработке закона его авторы отказались вводить какие-либо меры принуждения к страхованию в отношении собственников. В этой ситуации крайне важно, по его мнению, обеспечить информирование о содержании нового закона и возможностях, которые он открывает, для всех собственников жилья в РФ. По его словам, "эффективность страхования будет обеспечена при условии комплексного страхования рисков, а не только рисков наступления ЧС в регионах". "Механизм перестрахования рисков будет эффективен в том случае, если такие программы будут работать по всей территории страны, а не только в тех регионах, где чрезвычайные ситуации происходят ежегодно, нанося ущерб жилью граждан", - добавил Н.Галушин.