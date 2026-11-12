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Один человек погиб, не менее 10 пострадали при обрушении здания в Бруклине

Один человек погиб, не менее 10 пострадали при обрушении здания в Бруклине
Место обрушения здания в Бруклине, 11 ноября 2026 года
Фото: Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще не менее десяти пострадали в результате обрушения трехэтажного здания рядом со строительной площадкой в Бруклине (Нью-Йорк), сообщает AP.

По данным пожарной службы города, четыре человека были госпитализированы в критическом состоянии, еще шесть получили легкие травмы.

Инцидент произошел в среду днем по местному времени в районе Флэтбуш. После обрушения под завалами оказались люди, спасатели в течение нескольких часов вели поисковую операцию. Вечером пожарным удалось извлечь из-под обломков живого человека.

Как отмечается, обрушившееся здание находилось на границе участка, где ведутся строительные работы и рытье котлована. В результате происшествия завалы из кирпича и деревянных конструкций засыпали стройплощадку.

К спасательной операции были привлечены десятки пожарных, кинологические расчеты и беспилотники. Причины обрушения устанавливаются

Нью-Йорк Бруклин
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