Один человек погиб, не менее 10 пострадали при обрушении здания в Бруклине
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще не менее десяти пострадали в результате обрушения трехэтажного здания рядом со строительной площадкой в Бруклине (Нью-Йорк), сообщает AP.
По данным пожарной службы города, четыре человека были госпитализированы в критическом состоянии, еще шесть получили легкие травмы.
Инцидент произошел в среду днем по местному времени в районе Флэтбуш. После обрушения под завалами оказались люди, спасатели в течение нескольких часов вели поисковую операцию. Вечером пожарным удалось извлечь из-под обломков живого человека.
Как отмечается, обрушившееся здание находилось на границе участка, где ведутся строительные работы и рытье котлована. В результате происшествия завалы из кирпича и деревянных конструкций засыпали стройплощадку.
К спасательной операции были привлечены десятки пожарных, кинологические расчеты и беспилотники. Причины обрушения устанавливаются