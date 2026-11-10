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Собянин пообещал оперативно информировать в соцсетях о ракетной опасности и угрозе БПЛА

Собянин пообещал оперативно информировать в соцсетях о ракетной опасности и угрозе БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что будет оперативно информировать о беспилотной и ракетной опасности в соцсетях.

По его словам, оперштаб Москвы решил повысить оперативность и достоверность информирования населения города об угрозах, включая беспилотную и ракетную опасность.

"В дополнение к действующим способам информирования, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, (...) с ноября 2026 года сообщения об угрозах будут в обязательном порядке размещаться в моем официальном канале в мессенджере Max, - написал он и рекомендовал "москвичам и другим заинтересованным гражданам подписаться" на его канал в этом мессенджере.

По его словам, "помимо размещения информации в моем официальном канале в мессенджере Max дополнительное информирование населения о возникающих угрозах будет по-прежнему осуществляться всеми доступными способами".

"В частности, через мою официальную страницу во "ВКонтакте" и телеграм-канал, сайт mos.ru, рассылки по электронной почте, пуш-уведомления, а также с помощью ТВ, информационных агентств, онлайн-СМИ и иных информационных ресурсов", - отметил мэр.

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