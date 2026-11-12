Путин проведет встречу с Уиткоффом и Кушнером в четверг

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, по итогам переговоров по Украине в Абу-Даби, проведет в Москве встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина с американскими переговорщиками запланирована на первую половину дня.

Трехсторонние переговоры РФ-США-Украина продолжались два дня в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Уиткофф и Кушнер представляли на них американскую сторону. В таком формате встречи не проводились с февраля этого года, хотя за этот период американские переговорщики не раз встречались с российской стороной.

Делегация России на прошедших переговорах была представлена в расширенном составе, как и прежде ее возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Также участвовали во встрече заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков. Кроме того, от России участвовали и эксперты.

Переговоры в Абу-Даби шли за закрытыми дверями, завесу тайны приоткрыли главы делегаций каждой из сторон по их завершении.

Мединский поделился главным: помощник президента РФ выразил мнение, что участникам переговоров удалось приблизиться к миру. "Мне кажется, да. Но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции США и от того, обретет ли разум Европа", - сказал он в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос, удалось ли на переговорах приблизиться к миру.

При этом он добавил, что в любом случае все задачи, которые ставятся Россией, будут достигнуты.

Осторожный оптимизм выразил и американский переговорщик Кушнер, который на этих переговорах и после них впервые играл активную публичную роль. Он отметил, что "ингредиенты" для завершения конфликта на Украине есть, теперь нужно правильно ими воспользоваться.

"Я думаю, это сложно. Но мы видим, что у нас есть различные ингредиенты, чтобы получить соглашение. И нам надо определить, как мы можем улучшить эти ингредиенты, организовать их и получить правильную структуру", - сказал Кушнер после завершения переговоров в Абу-Даби.

Он сообщил, что вместе с Уиткоффом в четверг в Москве они встретятся с президентом РФ, чтобы обсудить состоявшиеся переговоры "и попытаться добиться большего прогресса по ряду других вопросов".

Зять американского президента отметил, что после встречи оба переговорщика планируют полететь в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и обменяются мнениями.

Позже в социальной сети X Кушнер сообщил, что с президентом России во время визита в Москву будут обсуждаться "согласованные в тесной координации с Украиной и европейскими странами предложения по урегулированию конфликта".

Он отметил, что в Абу-Даби удалось добиться определенного успеха в вопросе гарантий безопасности. "На этих дискуссиях мы обсуждали послевоенную безопасность, как мы можем гарантировать, что, когда эта война закончится, она не начнется вновь. Это очень важно для Украины, ей нужно получить гарантии безопасности, по вопросу которых мы добились достаточных успехов", - сказал он журналистам.

По словам представителя США, речь должна идти о механизмах деконфликтации, наблюдения за прекращением огня, крупных соглашениях, которые обеспечат деэскалацию ситуации после конфликта. При этом территориальный вопрос он назвал самым сложным.

Тема архитектуры безопасности в Европе, и по словам Мединского, была центральной на прошедших переговорах. "Мы (Россия и Украина - ИФ) с участием американской стороны обменялись нашими позициями. Где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. И этот разговор, безусловно, будет еще продолжен. Европе нужна современная, обновленная система безопасности - справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам", - сказал помощник президента РФ.

УЧАСТИЕ ЕВРОПЕЙЦЕВ В ПЕРЕГОВОРАХ ПО УКРАИНЕ

Кушнер заявил, что считает нужным согласовать подключение европейской стороны к переговорам по Украине. Этот вопрос американские эмиссары намерены обсудить в Москве. Европейцы присутствовали в Абу-Даби, но непосредственного участия в переговорах не принимали, а лишь вели отдельный диалог с Украиной и США.

"Наша цель - добиться того, чтобы это (переговоры - ИФ) стало многосторонним форматом", - сказал он. По его словам, "нам нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров".

Российская сторона отмечала, что нынешние переговоры должны проходить именно в трехстороннем формате, но не исключали в будущем подключения к ним европейцев, впрочем, которые пока сами не могут определиться со своим кандидатом для этого процесса.

Мединский отмечал, что от европейцев не поступало ни одной мирной инициативы. "Поэтому, что обсуждать, непонятно.... Когда будут какие-то конкретные предложения от них, тогда и будем эти предложения обдумывать. А так пока я думаю, что им полезно было бы поучиться, например, у американских посланников и здравому смыслу, и реализму, и желанию достигнуть мира", - сказал помощник президента РФ.

ДОГОВОРЕННОСТЬ АБУ-ДАБИ: САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

На переговорах сторонами была достигнута важная договоренность - новый масштабный обмен пленными.

Конкретные параметры, сообщил Мединский, будут оглашены в ближайшее время.

Первый заместитель начальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, который участвовал в переговорах, заявил ИС "Вести": "Конкретные цифры назывались разные, но к какому-то итоговому мы пока не подошли, потому что процедура требует согласования".

Детали обмена, добавил он, станут известны "в ближайшие, может быть, две-три недели, после согласования всех вопросов, связанных с процедурой обмена".

Зорин сообщил, что количество пленных при обмене между Россией и Украиной будет более тысячи с каждой стороны.