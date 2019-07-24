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"Мемориал" готовит переиздание книги историка Дмитриева "Место памяти - Сандармох"

Представители "Мемориала" призывают поименно увековечить память всех захороненных в карельском урочище жертв большого террора, а в перспективе - создать Стену памяти с полным перечнем имен покоящихся в Сандармохе людей

Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Международный "Мемориал" подготовил к переизданию книгу историка Юрия Дмитриева "Место памяти - Сандармох", сообщил редактор готовящегося издания Анатолий Разумов.

"Книге Дмитриева "Место расстрела - Сандармох" исполнилось 20 лет. Пришло время ее переиздать, подготовить новые имена, пересмотреть новые источники. Мы сейчас с Дмитриевым готовим новое переиздание, оно будет называться не "Место расстрела...", а "Место памяти...", - сказал Разумов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

По его словам, в книгу войдут 700 новых имен расстрелянных и захороненных в Сандармохе людей. Разумов сообщил, что книга уже сверстана председателем правления международного историко-просветительского общества "Мемориал" Яном Рачинским.

Разумов подчеркнул, что "нет никаких сомнений в том, что Сандармох - один из спецобъектов НКВД", и призвал не пытаться сфальсифицировать или "размазать, растянуть в сторону" историю.

Также международный "Мемориал" призвал на пресс-конференции не допускать понижения охранного статуса Сандармоха и поименно увековечить память всех захороненных в этом месте, а в перспективе - создать Стену памяти с полным перечнем имен покоящихся в Сандармохе людей.

Директор Научно-информационного центра "Мемориал", автор книги "Сандормох - драматургия смыслов" Ирина Флиге сообщила, что ее книга - "о любви и памяти людей, чьих близких, родных, друзей, знакомых арестовали, сослали, убили, замучили", только что вышла из печати. По ее словам, именно память людей помогла найти Сандармох. "Они знали, что их родных, близких больше нет в живых. Но они искали место, где можно положить цветы", - сказала Флиге.

Руководитель проекта "Сандормох. Карта Памяти" Дмитрий Притыкин рассказал о сайте с базой данных по Сандармоху, "она сделана в максимально удобной форме, чтобы легко было разобраться неспециалистам". Виртуальная карта, по его словам, разделена на три части: списки захороненных в Сандармохе, составленные Дмитриевым, тех, кто расстрелян, и памятные знаки, установленные в этом урочище в память о тех людях, места захоронения которых до сих пор не найдены. Также на сайте можно найти биографии расстрелянных и захороненных в Сандармохе.

Урочище Сандормох - крупнейшее на северо-западе России захоронение жертв большого террора 1937-1938 годов, говорится в справке "Мемориала". Это одно из немногих захоронений, где точно известно число и имена убитых и захороненных здесь людей - 6241 человек. Среди них заключенные Белбалтлага, ссыльные-"трудпоселенцы", узники Соловецкой тюрьмы особого назначения; почти половина погибших в Сандармохе - жители других регионов России и республик Советского Союза, сообщает "Мемориал".

Пресс-центр

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