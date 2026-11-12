Греф заявил о выполнении Сбером всех финансовых целей стратегии-2026

Герман Греф Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк выполнил все финансовые цели стратегии 2024-2026 годов, создав запас прочности по капиталу на будущее, заявил глава банка Герман Греф в ходе Дня инвестора.

"Последние три года стали для нас своего рода настоящим испытанием на прочность: сверхвысокие ставки, замедленная экономика, растущая налоговая нагрузка и беспрецедентное санкционное давление. Геополитическая напряженность достигла своего исторического максимума, а неопределенность стала новой нормой", - сказал Греф.

"Несмотря на внешний хаос, мы выполнили все финансовые цели. Рентабельность собственного капитала выше 22%. И это пульс здорового и мощного организма. Коэффициент достаточности капитала выше регуляторных требований. Мы создали непробиваемый запас прочности. Дивиденды - 50% чистой прибыли ежегодно. И это соответствует нашим вам обещаниям. За три года мы выплатили акционерам более 2,4 трлн рублей", - добавил он.