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Уолл-стрит выросла в среду благодаря сильной отчетности CoreWeave

Уолл-стрит выросла в среду благодаря сильной отчетности CoreWeave
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, восстановившись после снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного худшими, чем ожидалось, данными об октябрьской инфляции в Соединенных Штатах.

Такие данные повышают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики уже на декабрьском заседании Федеральной резервной системы, по мнению участников рынка. Более того, некоторые допускают, что ставка будет повышена сразу на 50 базисных пунктов, а не на обычные 25 б.п.

"Декабрьское повышение ставки уже полностью учтено в котировках, но есть опасность, что инвесторы недооценивают, как сильно Федрезерв может ужесточить денежно-кредитную политику", - отметила старший аналитик Capital.com Даниэла Хоторн.

В среду положительным фактором для американского рынка акций стала сильная отчетность поставщика решений в сфере облачной инфраструктуры CoreWeave, акции которого подскочили почти на 25%.

Выручка компании в минувшем квартале поднялась до рекордных $3,661 млрд с $1,365 млрд годом ранее. Компания обновляет исторические максимумы по этому показателю шестой квартал подряд, также выручка превысила прогнозы рынка. CoreWeave улучшила годовой прогноз и теперь ожидает, что выручка по итогам 2026 года будет находиться в диапазоне $13-13,3 млрд (ранее предполагалось $12,4-13,2 млрд).

Котировки акций других компаний из ИИ-сектора также выросли, в том числе бумага Nebius Group и Applied Digital повысились на 15,4% и 7,4% соответственно.

Цена акций Nvidia Corp. выросла на 2,9%, компания стала лидером роста в составе индекса Dow Jones. За предыдущие две сессии её капитализация упала более чем на $400 млрд на новости об отношениях главы компании Дженсена Хуана с китаянкой, которую подозревают в шпионаже на КНР.

Капитализация других производителей чипов также увеличилась, включая Marvell Technology (+9,3%) и Micron Technology Inc. (+11,9%).

Рыночная стоимость Boeing Co. выросла на 0,7% на новости, что американский авиастроительный концерн увеличил поставки в январе-октябре на 6%, до 524 самолетов по сравнению с 493 за аналогичный период 2025 года. При этом он получил заказы на 783 лайнера с учетом отмен.

В октябре Boeing отправил клиентам 49 самолетов, что на четыре меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Концерн получил заказы на 165 лайнеров. Общий объем заказов на конец октября составлял 6,457 тыс. самолетов.

Акции Capri Holdings подешевели на 3,9%. Компания, владеющая модными домами Michael Kors и Jimmy Choo, назначила на пост главного исполнительного директора Джастина Боксфорда из Estee Lauder. Боксфорд вступит в должность CEO с 4 января 2027 года, сменив уходящего в отставку Джона Айдола, возглавлявшего Capri 23 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду повысился на 0,49% и составил 52486,49 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 1,31% - до 7619,38 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,6% и завершил торги на уровне 25466,19 пункта.

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