Суммарные потери медиасферы по итогам года могут составить около 100 млрд руб. - Минкомсвязь

Министерство обратилось в правительство с просьбой отнести медиа к числу отраслей экономики, наиболее пострадавших от ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом

Минкомсвязь оценивает потери медиа и печатной отраслей суммарно в 100 млрд рублей, в связи с чем обратилось в правительство для включения их в перечень наиболее пострадавших от ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, заявил замглавы ведомства Алексей Волин.

"Потери отрасли оцениваются около 100 млрд рублей, поэтому министерство обратилось в правительство с просьбой отнести медиасферу также к числу наиболее пострадавших отраслей экономики", - сказал Волин на онлайн пресс-конференции "Интерфакса" во вторник.

По словам Волина, в настоящее время в экономике медиа наблюдается "парадоксальное явление", которое можно охарактеризовать как "ножницы".

"Эти "ножницы" заключаются в том, что количество пользователей у СМИ заметно возрастает, а доходы СМИ резко сокращаются. По цифрам мы видим очень серьезное падение рекламных бюджетов, которые отзываются как в федеральных СМИ, особенно в региональных", - сказал замглавы Минкомсвязи.

Так, уточнил Волин, по тем прогнозам, которые сейчас есть, Минкомсвязь ожидает, что по итогам 2020 года телевизионные рекламные бюджеты могут сократиться примерно на 25-30%, то есть от 40 до 50 млрд рублей.

"Мы видим крайне драматическую ситуацию с радио: радийные рекламные бюджеты могут сократиться больше, чем наполовину. Ожидаемое падение в рекламной отрасли может составить 8 млрд рублей, причем при общем рынке в 14-15 млрд", - сказал он.

При этом, по его словам, реклама на местном радио уже упала на 80-90%.

По печатным СМИ, уточнил Волин, ситуация более комплексная, так как доходами является реклама как в бумажных версиях, так и на сайтах, а также подписка и доходы от розничных продаж.

По рекламе на бумаге ожидается падение примерно наполовину, то есть на 7 млрд рублей, по рекламе на сайтах бумажных СМИ - около 3-4 млрд, то есть где-то треть или четверть от тех объемов, которые есть сейчас. По рознице потери могут составить примерно 10 млрд, то есть четверть того, что СМИ имеют сегодня, сказал Волин.

"И совершенно понятно, что происходит естественная год от года тенденция, которая заключается в том, что уменьшается доля бумажной подписки, потому что все больше и больше читателей уходят в интернет. Здесь потери могут составить примерно 4 млрд рублей", - сказал Волин.

Кроме того, 10 млрд рублей не досчитается книжная отрасль и примерно столько же - сервисы, связанные с платным телевидением.

"Прежде всего из-за того, что люди сегодня получили большое количество бесплатных пакетов, которые были для них сделаны в качестве компенсации за вынужденное нахождение дома. Но от бесплатного к платному люди переходят крайне тяжело", - констатировал замглавы Минкомсвязи.

При этом, по словам, снижение рекламных доходов на фоне карантинных мер из-за коронавируса в региональных СМИ составило, по наблюдениям Минкомсвязи РФ, 50-70%.

На 50-55% сократились объемы рекламы в тех изданиях, которые всегда считались заслуженными региональными лидерами, добавил он.

Общие потери медиа и печатной отраслей Минкомсвязи суммарно оценивает в 100 млрд рублей, причем для регионов показатели падения будут "более драматичными".

В этой связи Минкомсвязи обратилось в правительство с просьбой отнести медиасферу в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от ограничительных мер из-за коронавируса.

"Мы надеемся, что это может произойти в достаточно коротком обозримом будущем", - сказал Волин.

По его словам, Минкомсвязь обратилась с соответствующей просьбой в правительство.

Вместе с тем, часть принятых правительством решений уже касается мер поддержки, которыми могут воспользоваться медиа.

"Есть решения, которые касаются малого и среднего бизнеса. У нас целый ряд редакций и СМИ попадают под определение МСП, они эти льготы уже могут получать", - сказал Волин.

Он напомнил, что недавно перечень пострадавших отраслей был расширен на книжные магазины и точки продажи прессы, что также касается СМИ.

Кроме того, Минкомсвязь в ближайшее время планирует предпринять ряд шагов, как на министерском уровне, так и на правительственном уровне, которые были бы направлены на поддержку отрасли, сказал Волин.

Речь идёт об уменьшении количества обязательных лицензионных требований, а также других обязательств СМИ, которые в настоящее время просто невозможно исполнить в связи с эпидемиологической ситуацией.

"Первое, что мы хотим сделать, мы предлагаем уменьшить количество обязательных лицензионных требований, которые сегодня распространяются на телевидение и на радио. В частности, одной из таких серьезных мер поддержки может быть разрешение региональным радиостанциям и региональным телевизионным каналам не вещать в период с полуночи до 6 утра, что позволит им серьезно сэкономить на загрузке своих передатчиков", - сказал он.

"Также мы предлагаем на сегодняшний день ослабить ряд контрольных мер, в частности, связанных с отправкой обязательного экземпляра потому, что эта отправка на сегодняшний день в том режиме, в котором она существовала до этого, стала невозможной в силу того, что из-за карантинных мероприятий Книжная палата просто не в состоянии сегодня в ежедневном режиме принимать весь тот объем книг и газет, которые выходят", - добавил замминистра.

По его словам, также прорабатываются и другие меры поддержки.

"Думаем и о других мерах, которые активно прорабатываем вместе с нашими коллегами из министерства экономики и с представителями правительства РФ", - сказал Волин.

Волин также рассказал, что Общественноt телевидение России (ОТР) с 27 апреля запустит в телеформате уроки для учеников старших классов школ.

"С 27 апреля на ОТР будут запущены в телеформате уроки, ориентируемые для учеников 9-11 классов, в том числе для подготовки к ЕГЭ. Это делается для тех школьников, которые не имеют дома возможности выходить в интернет", - сказал Волин.

По его словам, в отдаленных населенных пунктах существует не только проблема отсутствия качественного интернета, но и недостаток персональных компьютеров.

"Хотя вне зоны качественного интернета у нас живет не так много таких людей, но у нас не может быть людей первого и второго сорта. Мы должны создать такие форматы, которые позволят охватить любого ученика", - подчеркнул Волин.

Он также сообщил, что работа по обеспечению качественной связью малых населенных пунктов России идет в прежнем режиме, ситуация с коронавирусом на нее не повлияла.

"Пока мы не видим замедления работ, потому что в отдаленных местах количество распространения коронавируса не такое большое, как в городах, поэтому там работы вести можно", - добавил Волин.

Он также привел статистику по заболеваемости журналистов коронавирусом: около ста журналистов в России на сегодняшний день имеют подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция", один из них скончался.

"Журналисты также находятся в зоне риска. Мы в министерстве внимательно следим за тем, что происходит с нашими коллегами. По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов имеют на сегодняшний день подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция", около 500 человек находится на карантине и самоизоляции, недавно в Москве был первый случай смерти одного из журналистов", - сказал Волин в пресс-центре "Интерфакса" во вторник.

Волин напомнил, что на СМИ не распространяется действие указа президента о нерабочих днях в связи с мерами по противодействию распространения коронавируса.

Трансляция доступна по ссылке: http://youtu.be/tf5RQH4h5D4