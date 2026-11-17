Суд в Гааге вынес очередной приговор бывшему лидеру албанских боевиков в Косово

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Бывший лидер так называемой Освободительной армии Косово Хашим Тачи во вторник приговорен судом в Гааге к 17 месяцам тюремного заключения за воспрепятствование должностному лицу в исполнении его служебных обязанностей и за неуважение к суду.

"Суд признает вас виновным в попытке воспрепятствования должностному лицу в исполнении служебных обязанностей и в неуважении к суду", - говорится в приговоре судьи, выдержку из которого приводит сербский телерадиоканал РТС.

Кроме того, в документе говорится и о нарушении тайны судебного разбирательства.

Ранее в этом году Тачи был осужден на 25 лет тюремного заключения за военные преступления в период конфликта в автономном сербском крае Косово и Метохия в 1998-1999 гг.

Комментируя очередной приговор суда, Тачи заявил, что дело не в правосудии, а в политическом давлении. В Демократической партии Косово, к которой принадлежит Тачи, назвали приговор позорным и неприемлемым, добавив, что ответят на него конкретными политическими, правовыми и дипломатическими действиями.