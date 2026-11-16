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Законопроект об обмене данными о счетах и доходах граждан между ЦБ и ФНС внесен в ГД

Законопроект об обмене данными о счетах и доходах граждан между ЦБ и ФНС внесен в ГД
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ с 1 января 2027 г. получит право запрашивать у ФНС сведения о счетах и категориях доходов граждан, с 1 сентября 2027 г. - об их электронных кошельках.

При этом сам регулятор будет передавать налоговой службе данные о физлицах, систематически получающих доходы от других граждан.

Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об особенностях исполнения бюджета РФ.

Поправки опубликованы в электронной базе данных парламента, накануне они обсуждались на заседании комитета Госдумы по бюджету.

Так Центробанк будет передавать налоговой службе сведения о гражданах, получающих доходы от других физлиц.

Признаки систематического получения доходов, а также порядок и формат передачи сведений в поправках не определены. Норма распространяется на сведения по операциям, совершенным после 1 января 2026 г.

Аналогичную норму Минфин предложил ко второму чтению законопроекта (N617-9), речь о поправках в Налоговый кодекс. Статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в воскресенье на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что ведомство готово распространить ее только на операции, совершенные с 1 января 2027 г. В поправках к законопроекту N619-9 сохранена дата 1 января 2026 г.

Кроме того, поправки дополняют закон о ЦБ новой статьей, которая позволяет регулятору получать от ФНС ряд сведений для защиты прав клиентов-физлиц российских банков и филиалов иностранных банков, а также для предотвращения незаконных финансовых операций.

Во-первых, это сведения об открытии или о закрытии счетов (вкладов) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, такие сведения банки сейчас обязаны сообщать в налоговые органы в течение трех дней в соответствии с Налоговым кодексом. Во-вторых, сведения об открытии и закрытии электронных кошельков физлиц, не являющихся ИП, которые прошли полную или упрощенную идентификацию. В-третьих, сведения о категориях среднемесячных доходов физических лиц. Четвертый блок - сведения о зарегистрированных в РФ юридических лицах (индивидуальных предпринимателях), в отношении которых отсутствуют признаки, свидетельствующие о ведении реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, ФНС с 1 мая 2027 г. начнет передавать ЦБ имеющиеся у нее сведения обо всех счетах и вкладах граждан, открытых по состоянию на 31 декабря 2026 г., и с 1 января 2028 г.- о предоставленных им электронных средствах платежа по состоянию на 31 августа 2027 г. Формат, порядок и сроки передачи определит соглашение ЦБ и ФНС.

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