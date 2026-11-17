Снег и гололедица ожидаются в Москве в ближайшие сутки

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о минусовых температурах воздуха, снеге и гололедице, которые ожидаются в Москве с вечера вторника.

"По прогнозам синоптиков, после 20:00 и до конца суток 17 ноября в столице ожидается переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений. До 18 ноября включительно временами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Такие погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Мэрия просит пешеходов быть внимательными на улице, а водителей - выезжать только на зимней резине, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.