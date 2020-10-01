Более тысячи пропавших с начала года детей до сих пор не нашли - МВД РФ

По данным полиции, в 2020 году в МВД РФ поступило более 84 тыс. заявлений о безвестном исчезновении взрослых граждан, а также более 2 тыс. заявлений о пропаже несовершеннолетних, из которых были найдены порядка 900 детей

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Свыше тысячи несовершеннолетних числятся пропавшими без вести на территории России с начала 2020 года, сообщил начальник отдела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы Управления организации оперативно-розыскной деятельности Главного управления уголовного розыска МВД России полковник полиции Максим Черныш.

"В первом полугодии 2020 в полицию поступило более 2 тыс. заявлений о безвестном исчезновении несовершеннолетних, из которых были найдены порядка 900 детей", - сказал Черныш журналистам в четверг на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он отметил, что в настоящий момент в розыске остаются более одной тысячи детей.

Кроме того, с начала года было получено более 84 тыс. заявлений о безвестном исчезновении взрослых, 78 тыс. из них были установлены до заведения розыскного дела, сообщает представитель МВД.

Согласно данным за 2018 год, которые привел Черныш, число заявлений о безвестном исчезновении взрослых составило более 140 тыс. человек, из которых 129 тыс. были найдены в кратчайшие сроки. При этом из более чем 5 тыс. пропавших несовершеннолетних, удалось установить местонахождение около 3 тыс. детей.

В 2019 году в полицию поступило 180 тыс. заявлений об исчезновении граждан, из которых было найдено более 160 тыс. "Детей в 2019 году разыскивалось 2287, установлено было более одной тысячи", - добавил Черныш.

Представитель МВД сообщил, что поиски пропавших без вести несовершеннолетних продолжаются, "сколько бы времени не прошло".

"Если ребёнок пропал более 10 лет, работа не прекращается. Принимаются все необходимые меры для установления его местонахождения", - отметил Черныш.

По его словам, если пропал несовершеннолетний, то незамедлительно организуются поисковые мероприятия, привлекаются волонтерские организации, используются все способы и методы для того, чтобы его найти.

Черныш добавил, что внесенные изменения в законодательство облегчили работу полиции в вопросах поиска потерявшихся детей. "Теперь органы внутренних дел имеют право получать информацию о мобильном устройстве, находящемся у ребёнка, для более оперативного установления его местоположения", - сказал он.

Представитель ведомства сообщил, что в настоящее время в соответствии с законодательством розыск в рамках розыскного дела длится 10 лет, "но после этого информация о безвестном исчезновении еще 25 лет хранится в МВД".

"В случае поступления какой-либо новой информации, в случае установления человека, дело возобновляется", - пояснил Черныш.

Представитель МВД также сообщил, что заявление в полицию о пропаже человека необходимо подавать в момент его исчезновения.

"Подавать заявление о безвестном исчезновении нужно незамедлительно. Никаких "трех дней" никогда не было. Если человек понимает, что его близкий человек, тем более ребенок, в определенное время не появился дома, неважно, сколько времени прошло - час или полчаса, он незамедлительно может обратиться в органы внутренних дел, после чего незамедлительно начинается поиск", - так ответил Черныш на один из вопросов.

По его словам, в течение 10 дней с момента обращения органы внутренних дел проводят мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. "Если лицо не будет обнаружено, заводится розыскное дело и лицо объявляется в федеральный розыск", - пояснил Черныш.

Черныш также сообщил, что правоохранительные органы совместно с волонтерскими организациями находят 90% пропавших без вести граждан в течение 10 дней с момента поступления заявления об исчезновении. По его словам, более 29 тыс. человек в настоящее время числятся в базе без вести пропавших людей. "Это с учетом прошлых лет", - пояснил представитель МВД.

Черныш подчеркнул важную роль видеокамер в розыске пропавших. "В том числе, используются видеокамеры, установленные в городе, дорожные камеры, частные камеры, установленные в офисах и домах. Позволяют более точно определить маршрут движения человека и помогают в установлении его местонахождения", - сказал представитель полиции.