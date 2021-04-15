Программа высокозатратных нозологий ежегодно спасает от смерти до 200 тыс. пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями - ВСП

По мнению экспертов, есть проблемы с обеспечением объемов закупок препаратов для пациентов в рамках этой программы, больные сталкиваются с перебоями в лекарственном обеспечении более чем в 20 регионах страны

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Всероссийский союз пациентов (ВСП) провел исследование, согласно которому, действие программы высокозатратных нозологий (ВЗН) является эффективным с точки зрения предотвращения смертности среди пациентов.

"Ежегодно предотвращается до 200 тыс. летальных исходов среди пациентов с хроническими заболеваниями", - сказал сопредседатель ВСП Ян Власов на онлайн пресс-конференции в центральном офисе информационного агентства "Интерфакс" в четверг.

По его словам, средний прирост пациентов по нозологиям составляет 7-8% в год. Власов также отметил, что в прошлом году было закуплено препаратов более чем на 62 млрд рублей.

При этом он подчеркнул, что есть проблемы с обеспечением объемов закупок препаратов для пациентов в рамках программы ВЗН.

"Мы считаем, что необходимо пересчитать, или просчитать заново объемы. Наша позиция в этом достаточно твердая: ВЗН просчитан плохо. Наше предложение - необходимо совершенствовать систему закупок, предусматривающую возможность оперативного финансирования", - сказал Власов.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев подчеркнул, что проблема недозакупок препаратов замечена пациентами.

"На наш взгляд, из-за нарастающего дефицита финансирования уже в прошлом году больные столкнулись с перебоями в лекарственном обеспечении более чем в 20 регионах страны. Мы увидели это по опросу пациентов. Если в 2016 году только 13% пациентов считали, что лекарственное обеспечение ухудшилось, то в этом году уже 34,5% заявили об ухудшения уровня лекарственного обеспечения. Это очень серьезный звонок", - сказал он.

"Если раньше после новогодних праздников пациенты не боялись, что препарата не будет в аптеке, то сейчас это все ушло в прошлое. Мы видим перебои как в конце 2020 года, так в начале 2021 года. Если мы говорим о недокупке препаратов гемофилии, то общий дефицит бюджета здесь составляет 3,3 млрд рублей", - заявил Жулев.

В свою очередь член комитета Госдумы по здравоохранению Александр Петров, запись выступления которого была озвучена в ходе онлайн пресс-конференции, обращаясь к представителям ВСП, сказал: "По вашим расчетам, необходимо еще около 10 млрд рублей. Мы эти вопросы сейчас будем ставить. Потому что это вопросы жизни и смерти, вопросы, затрагивающие миллионы российских семей. Мы обязательно должны снять эту проблему".

В Минздраве в этой связи заявили, что министерство держит ситуацию под контролем.

"Закупочная процедура продолжается, и в министерстве здравоохранения данная процедура находится под контролем. Самое главное для нас - обеспечить всех пациентов необходимыми лекарственными препаратами", - сказала на пресс-конференции Елена Астапенко, возглавляющая департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава.