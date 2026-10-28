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Два пассажирских поезда столкнулись в Испании

Два пассажирских поезда столкнулись в Испании
Фото: Juanma Jimenez/Europa Press via Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Два высокоскоростных пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо, сообщает Associated Press. По данным El Pais, погибли не менее 10 человек. Издание ABC сообщает о 46 жертвах.

По информации TVE, столкнулись поезда, следовавшие в попутном направлении из Мадрида в Севилью. Один из поездов врезался в хвост стоявшего перед ним поезда, с рельсов сошли два вагона. Причины аварии пока не известны.

Столкнулись поезда государственной компании RENFE (в нем находились 397 пассажиров) и частной IRYO (в поезде было 147 пассажиров).

Компания ADIF, которая управляет железнодорожной сетью Испании, сообщает, что остановлено сообщение между Мадридом, Сьюдад-Реалом и Андалусией.

Как напоминает АР, в январе на юге Испании 45 человек погибли, когда поезд сошел с рельсов у города Адамус и выехал на соседние рельсы. Тогда также столкнулись поезда RENFE и IRYO. В 2013 году в Испании произошла железнодородная катастрофа, жертвами которой стали 80 человек.

Испания Толедо Adif
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