РФ призвала Африку переходить к альтернативным механизмам передачи фининформации

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума "Россия - Африка" Фото: Иван Секретарев/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия призывает Африку переходить к альтернативным механизмам передачи платежной информации, включая Систему передачи финансовых сообщений Банка России, а также к взаимному открытию филиалов банков, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно продолжать работу по выстраиванию устойчивых каналов взаиморасчётов национальных валют, расширять сеть корреспондентских связей российских и африканских банков, способствовать взаимному открытию их филиалов и переходить на альтернативные механизмы передачи платёжной информации, в том числе с использованием Системы передачи финансовых сообщений Банка России и действующей в странах Африки и Афросоюза панафриканской системы платежей", - сказал Путин в ходе выступления на форуме "Россия-Африка".

"Это существенно снизит транзакционные издержки, защитит расчёты от политизированного вмешательства "недружественных" стран. И будет укреплять суверенитет африканских государств, которые, надо прямо сказать, ещё в значительной степени зависят от западных финансовых систем. Некоторые страны просто не имеют своих собственных финансовых систем, а завязаны на европейские финансовые системы", - добавил он.

Закон, который позволяет иностранным банкам открывать филиалы на территории РФ, вступил в силу 1 сентября прошлого года, до этого была разрешена только работа дочерних банков и представительств. До сих пор ни один иностранный фининститут новой возможностью для работы на российском рынке не воспользовался.

Минфин в феврале опубликовал проект закона, которым предлагается ослабить требования к иностранным банкам для создания филиала в РФ, а также расширить перечень доступных для них операций, в том числе снять ограничение на открытие и ведение счетов физических лиц. ЦБ в июле сообщал, что поддерживает предлагаемые Минфином изменения. "Сейчас рассматривается проект закона, который облегчает как требования входа на российский рынок, так и функционирования данных филиалов. Мы принципиально поддерживаем, нам нужны сегодня, на нашем финансовом рынке были бы полезны филиалы иностранных банков из дружественных государств", - говорил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Количество участников Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС, российский аналог SWIFT) по итогам первого полугодия 2026 года составило 573 организации, сообщал ЦБ. СПФС Банка России была создана в ответ на волну антироссийских санкций в 2014 году. Ранее ЦБ опубликовал подробный список участников системы на своем сайте, но он был скрыт в апреле 2022 года после новой волны санкций.