Поиск

Скелет нанотираннуса "Джоди" продан в Нью-Йорке за $47 млн

Стоимость лота оценивалась в $6-9 млн

Скелет нанотираннуса "Джоди" продан в Нью-Йорке за $47 млн
Скелет нанотираннуса "Джоди", выставленный на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Скелет редкого динозавра, внешне напоминающего миниатюрного тираннозавра, продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $47,3 млн, сообщили в аукционном доме.

КультураСкелет тираннозавра продан на аукционе SothebyСкелет тираннозавра продан на аукционе Sotheby"s за рекордные $50,1 млнЧитать подробнее

По данным Sotheby's, лот, получивший прозвище "Джоди", стал вторым по стоимости комплектом костей динозавра, когда-либо реализованным на торгах. Ожидалось, что цена составит $6-9 млн. Покупатель пожелал остаться неназванным.

Скелет нанотираннуса, одного из трех известных науке, имеет высоту 2,9 м и длину около 6 м. Он считается почти на 70% полным и был обнаружен в 2019 году на ранчо в Монтане.

В аукционном доме отметили, что работы по поиску и раскопкам образца стали основой документального сериала "Охотники на динозавров" (Dino Hunters). Ряд учёных ранее выступал против продажи значимых окаменелостей частным лицам, настаивая на их размещении в музейных коллекциях.

Исследование, опубликованное в прошлом году, подтвердило, что нанотираннус представляет собой отдельный род динозавров, а не миниатюрную форму тираннозавра Рекса.

В июле скелет тираннозавра "Гус" был продан с аукциона за рекордные $50,1 млн. Он стал самым дорогим ископаемым динозавра, когда-либо выставлявшимся на торги, превзойдя почти $45 млн, заплаченные за стегозавра "Апекс" в 2024 году. До этого рекорд принадлежал скелету Т-рекса "Стэн", проданному в 2020 году за $32 млн.

Sotheby's Джоди
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Скелет нанотираннуса "Джоди" продан в Нью-Йорке за $47 млн

 Скелет нанотираннуса "Джоди" продан в Нью-Йорке за $47 млн

Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея переименуют

Британское посольство опровергло слухи о возвращении на родину медвежонка, ставшего прототипом Винни Пуха

 Британское посольство опровергло слухи о возвращении на родину медвежонка, ставшего прототипом Винни Пуха

"Ирисы" Клода Моне проданы за рекордные для французских аукционов 50 млн евро

 "Ирисы" Клода Моне проданы за рекордные для французских аукционов 50 млн евро

Астрономы поставили под сомнение июньскую датировку "Звёздной ночи" Ван Гога

 Астрономы поставили под сомнение июньскую датировку "Звёздной ночи" Ван Гога

Союз театральных деятелей переименуют

Ярмарка Art Basel Paris не будет работать 24-25 октября

 Ярмарка Art Basel Paris не будет работать 24-25 октября

Apple Corps создаст крупнейший музей The Beatles в Ливерпуле к 2028 году

 Apple Corps создаст крупнейший музей The Beatles в Ливерпуле к 2028 году

Завершается реставрация Политехнического музея в Москве

 Завершается реставрация Политехнического музея в Москве

Третьяковка перезапустит печатную версию одноименного журнала о культуре и музейной жизни

 Третьяковка перезапустит печатную версию одноименного журнала о культуре и музейной жизни
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3986 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12601 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов