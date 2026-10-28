Скелет нанотираннуса "Джоди" продан в Нью-Йорке за $47 млн

Стоимость лота оценивалась в $6-9 млн

Скелет нанотираннуса "Джоди", выставленный на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Скелет редкого динозавра, внешне напоминающего миниатюрного тираннозавра, продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $47,3 млн, сообщили в аукционном доме.

По данным Sotheby's, лот, получивший прозвище "Джоди", стал вторым по стоимости комплектом костей динозавра, когда-либо реализованным на торгах. Ожидалось, что цена составит $6-9 млн. Покупатель пожелал остаться неназванным.

Скелет нанотираннуса, одного из трех известных науке, имеет высоту 2,9 м и длину около 6 м. Он считается почти на 70% полным и был обнаружен в 2019 году на ранчо в Монтане.

В аукционном доме отметили, что работы по поиску и раскопкам образца стали основой документального сериала "Охотники на динозавров" (Dino Hunters). Ряд учёных ранее выступал против продажи значимых окаменелостей частным лицам, настаивая на их размещении в музейных коллекциях.

Исследование, опубликованное в прошлом году, подтвердило, что нанотираннус представляет собой отдельный род динозавров, а не миниатюрную форму тираннозавра Рекса.

В июле скелет тираннозавра "Гус" был продан с аукциона за рекордные $50,1 млн. Он стал самым дорогим ископаемым динозавра, когда-либо выставлявшимся на торги, превзойдя почти $45 млн, заплаченные за стегозавра "Апекс" в 2024 году. До этого рекорд принадлежал скелету Т-рекса "Стэн", проданному в 2020 году за $32 млн.