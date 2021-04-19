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Проблемы обманутых дольщиков надо решать совместными усилиями - депутат ГД

Проблемы обманутых дольщиков надо решать в каждом отдельном случае и совместными усилиями администрации, депутатского корпуса, инвесторов, СМИ и самих дольщиков. И когда-то мы этот узел развяжем. Автоматически он не развяжется, без ручного управления ничего не получится - заявил член Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Сергей Веремеенко на пресс-конференции, посвященной проблемам обманутых дольщиков в онлайн-режим" в "Интерфаксе".

- Законом, касающимся апартаментов, мы занимаемся. Он будет обсуждаться на весенней сессии. Но от внесения и обсуждения до принятия закона проходит немало времени. Нельзя относиться равнодушно к людям. В то же время надо помнить, что инвесторы не благодетели, они должны заработать на объекте, - сказал депутат.

На пресс-конференции обсуждалась, в частности, ситуация, возникшая при строительстве сочинского апартаментного комплекса "Горизонт".

По словам адвоката Даниила Синицына, представляющего интересы дольщиков, данный объект (как не жилой - прим. Редакции) находится вне правового поля с точки зрения всех возможных рисков. Однако дольщики надеются на скорое выполнение Поручения Президента по определению правового статуса апартаментов.

- В объекте 379 пострадавших граждан, 69 из которых не имеют договора долевого участия, так как застройщик реализовывал объект с нарушением закона. В настоящее время объекту грозит банкротство, несмотря на появление потенциального инвестора, - рассказал Синицын.

Говоря о правах дольщиков, адвокат напомнил, что в части, касающейся жилых объектов, инвестор не имеет право просить доплаты с участников долевого строительства, а также обязан восстановить права всех дольщиков, в том числе тех, кто не зарегистрировал свой договор по вине застройщика.

- Инвестор, заходя на объект, должен закрепить свои обязательства перед пострадавшими гражданами в виде обязывающих гражданско-правовых договоров, которые, в случае возникновения спорных ситуаций, позволят гражданам иметь твердые гарантии для обращения в суд, - добавил Синицын.

Комментируя ситуацию на объекте, и.о. директора департамента строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Михаил Неудачный подчеркнул, что на сегодняшний день есть впечатление, что по реализации представленного инвестором бизнес-плана есть определенные трудности. В то же время чиновник сообщил, что компания-инвестор имеет хорошую репутацию

- Компания достойная, солидная. Мы надеемся на эффективное и результативное сотрудничество, - добавил Неудачный.

В свою очередь представитель компании - инвестора Александр Стеценко заявил о намерении изучить объективную картину на объекте строительства.

- Сейчас мы не имеем четкой и ясной картины. Однако есть договоренность об общении в четырехстороннем формате - администрация города Сочи, инвестор, актив дольщиков и прежний застройщик. В таком формате мы достигнем эффективности в решении вопроса и соблюдении сроков реализации проекта, - добавил Стеценко.

Участвовавший в конференции депутат Красногорского совета депутатов Джеффри Монсон назвал проблему обманутых дольщиков характерной для всех регионов.

- Три года дольщики ждут решения. Есть и те, кто ждет 5-7 лет. Я очень озабочен этими вопросами и сделаю все возможное для их решения. В России подобные ситуации недопустимы. При наличии существующих ресурсов и возможностей проблемы дольщиков должны решаться в ближайшее время, - сказал депутат.

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