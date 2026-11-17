Спецпосланник ЕС по санкциям О'Салливан намерен уйти в отставку

Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан Фото: Meiramgul Kussainova/Anadolu via Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что намерен покинуть эту должность, сообщает ирландская телерадиокомпания RTE.

"Я покину этот пост, поскольку выполняю эту работу четыре года и думаю, пришло время, чтобы кто-нибудь сменил меня", - сообщил он RTE.

О'Салливана назначили спецпосланником ЕС по санкциям в январе 2023 года. Он, в частности, отвечал за контроль над соблюдением санкций Евросоюза в отношении России и переговоры с третьими странами по предотвращению их обхода.

В 2014-2019 гг. О'Салливан служил постпредом ЕС в США.