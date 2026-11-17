В Рособрнадзоре исключили отмену ОГЭ, ЕГЭ и Всероссийской проверочной работы

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что Основной и Единый государственные экзамены и Всероссийскую проверочную работу в ближайшее время отменять не планируется, попытки отказаться от выпускных экзаменов к хорошим результатам не привели.



"Отменять ОГЭ, ЕГЭ и ВПР мы не планируем, потому что до нас это попробовали сделать, к хорошим результатам это не привело", - сказал Музаев в рамках традиционной ежегодной Всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора с родителями школьников во вторник.



По его словам, другой альтернативы пока никто не предложил.



"Аббревиатуру можно менять, как хотим, (но) от этого суть не изменится. Ни одна страна от выпускных экзаменов не отказалась. И здесь, наверное, надо не только нашим опытом, но и общемировым опытом пользоваться, анализировать и не делать ошибок, которые в прошлом были сделаны", - отметил глава Рособрнадзора.