Российским вузам интересно обучать студентов предпринимательству – итоги рейтинга "Интерфакса"

Российские университеты все больше интересуются обучением предпринимательству, следует из рейтинга "Интерфакса" об оценке образовательных программ по предпринимательству в российских вузах.

"Проведенное рейтинговое исследование показывает растущий интерес администраций российских вузов к обучению предпринимательству, разработке и развитию образовательных программ по предпринимательству различных уровней –от бакалавриата до допобразования взрослых", - сообщил на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг руководитель проекта "Национальный рейтинг университетов" Интерфакс Алексей Чаплыгин.

" Возможно, выделение предпринимательства в отдельное направление подготовки будет способствовать в том числе и развитию предпринимательских инициатив, однако в этом случае требуется всестороннее обсуждение проблемы всеми заинтересованными сторонами -от сообществ предпринимателей до регулятора высшего образования", - сказал Чаплыгин.

По его словам, выделение предпринимательства в отдельную дисциплину в вузах будет способствовать развитию данной сферы экономики, созданию и реализациюи стартапов, так как существующие сейчас направления не всегда отвечают задачам формирования предпринимателя.

"Исходя из опроса, в ближайшие несколько лет проявятся новые программы по предпринимательству в российских вузах, и "эти программы выйдут из рамок направления "экономика" и "менеджмент", которые занимают более 50 % программ обучения предпринимателей", - уточнил он.

Вместе с тем, считает Чаплыгин, "частные вузы, по-видимому, показывают большую активность в обучении предпринимательству в сравнении с государственными университетами".

В этой связи он особо выделил университет «Синергия», целый ряд образовательных программ которого занял лидирующие позиции в рейтинге «Интерфакса», опередив крупнейшие вузы страны.

Чаплыгин сообщил, что приглашения к участию в исследовании об оценке образовательных программ по предпринимательству в российских вузах были отправлены в 85 российских вузов, обучающих по программам, связанным с предпринимательством, ответы получены из 47, в том числе из Российского экономического университета имени Плеханова, университета "Синергия", Финансового университета при правительстве РФ и Национального исследовательского университета Высшая школа экономики.

Исходя из полученных данных, 21 российский вуз имеет лучшие, включая инновационные, программы бакалавриата по подготовки в сфере предпринимательства и 16 вузов имеют такие программы для магистратуры. Большинство опрошенных как студентов, таки преподавателей, имеют опыт предпринимательской деятельности При составлении рейтинга "Интерфакса" анализировались ответы, полученные от следующих групп респондентов: администрация вузов, профессорско-преподавательский состав, выпускники и студены. В целом, были проанализированы ответы из 2170 анкет.

Вопросы анкет были сформулированы таким образом, чтобы обеспечить экспертную оценку содержания основных образовательных программ по предпринимательству и процесса их реализации, включая уровень подготовки профессорско-преподавательского состава, методик, инфраструктуры и состава.

Президент университета "Синергия" Юрий Рубин заявил, что проведение "Интерфаксом" рейтинга об оценке образовательных программ по предпринимательству в российских вузах обусловило появление целого ряда новых идей, потому что сегодня, "чтобы обучать предпринимательству приходится "прислоняться" к другим видам деятельности.

Он считает, что выделение предпринимательства в отдельную образовательную дисциплину в вузах, позволит осознать, что "предпринимательство - это не времяпрепровождение, это ни какая -то деятельность, которая не имеет признаков трудовой, это деятельность профессиональная".

Принимавший участие в пресс-конференции проректор Российского экономического университета имени Плеханова Дмитрий Штыхно заявил, что в настоящий момент является актуальным развитие предпринимательства в медицине, образовании, а также обучение менеджеров корпоративному предпринимательству, чтобы продвигать перспективные российские технологии.

В свою очередь заместитель проректора по стратегии и работе с органами власти Финансового университета при правительстве РФ Алексей Оборский указал на важность развития такого направления в вузах как "старт-ап как диплом", а также внедрять программы по обучению предпринимательству в качестве дополнительного образования.

Представитель Высшей школы экономики Татьяна Строганова сказала, что предпринимательские компетенции необходимо развивать у всех студентов, и ВШЭ "старается охватить предпринимательской культурой как можно больше студентов".