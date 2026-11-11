Таиланд введет туристический сбор не ранее середины 2027 года

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Таиланд введет туристический сбор в размере 450 батов (около $13,5) с иностранных граждан не ранее середины 2027 года, наиболее вероятным механизмом оплаты станет включение суммы в стоимость авиабилетов, сообщает газета Matichon.

"После одобрения инициативы кабинетом министров и ее официальной публикации в "Королевской газете" предусмотрен 180-дневный переходный период - около шести месяцев до фактического старта администрирования платежей. Это означает, что прежние планы начать взимание сбора в начале 2027 года или в течение первого квартала придется скорректировать. Мы ожидаем, что сбор заработает не раньше середины 2027 года - ориентировочно в июне-июле", - цитирует издание постоянного секретаря министерства туризма Таиланда Наттхарию Тхавивонг.

Согласно обновленному плану, полученные доходы будут разделены на две ключевые статьи: базовую медицинскую страховку для иностранных гостей и финансирование программ по развитию и благоустройству туристических объектов.

"Туризм остается ключевым двигателем экономики Таиланда, однако отрасль не может полагаться исключительно на ассигнования из государственного бюджета. Более 80 стран мира уже применяют аналогичные сборы, и для Таиланда это возможность сформировать устойчивый внебюджетный фонд развития", - подчеркнул со своей стороны министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул.

По данным министерства, с 1 января по 7 ноября 2026 года Таиланд посетили 26,1 млн иностранных туристов, а доходы от них превысили 1,27 трлн батов или $37,65 млрд. При этом Центр экономического и делового прогнозирования при Университете Торговой палаты Таиланда скорректировал годовой прогноз иностранного турпотока с 33 млн до 31,5 млн человек. Причинами пересмотра стали высокие тарифы на авиаперевозку, а также усиление конкуренции за путешественников со стороны Японии и Вьетнама.