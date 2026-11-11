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В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября

В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября
Стивен Уиткофф (справа) и Джаред Кушнер в Москве
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетят в Москву 12 ноября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков специальному корреспонденту издания "Коммерсантъ" Андрею Колесникову.

Согласно сообщению, Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву уже в четверг утром. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин проведет с ними переговоры в первой половине дня.

Отвечая на вопрос, предполагается ли на встрече обсудить какие-то существенные предложения, в том числе связанные с территориальными вопросами и гарантиями безопасности, Ушаков сказал: "Мы пока не знаем итогов переговоров в Абу-Даби. Но что-то везут".

Джаред Кушнер США Владимир Путин Юрий Ушаков Стивен Уиткофф
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