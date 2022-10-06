В России запущена новая социальная сеть QR'ME

В России запущена новая социальная сеть QR'ME с автоматической маркировкой контента, пользователи смогут создать уникальный QR-код, с помощь которого можно будет перейти как на страницу пользователя, так и на определенный контент, выложенный в социальной сети.

"Задача проекта достаточно амбициозная – проложить мост между реальным миром и виртуальным. Мы решили сделать продукт, где пользователь не ограничен виртуальными механиками. Мы хотели дать возможность использовать виртуальную систему для создания различных активностей в офлайне, проявления своей индивидуальности и привлечения внимания к себе пользователей", - сказал основатель и управляющий директор социальной сети QR'ME Александр Агеев на пресс-конференции в "Интерфаксе".

По его словам, рассматривая различные механизмы для быстрого и удобного перехода пользователей из онлайн-формата в офлайн и обратно, разработчики приняли решение остановиться на QR-кодах, которые можно присвоить как любому контенту, размещенному в сети, так и к странице пользователя целиком.

"У пользователей будет возможность получать QR-код, который можно привязать к любой сущности внутри приложения – к любому контенту, будь то пост, фото, видеоролик, история, анонс или вообще профиль целиком", - отметил Агеев.

При этом он уточнил, что код "может быть получен в виде брендированного мерча, который будет доступен к покупке в привычных маркет-плейсах",

"Таким образом всем заинтересованным в офлайне будет легко попасть на страницу с конкретным контентом внутри приложения. QR-код привязывается к профилю пользователя и может быть использован неограниченное количество раз. Этот механизм открывает большой потенциал для коммуникаций", - подчеркнул Агеев.

Функционал приложения, как отметил Агеев, привычен для пользователей. Так, им будут доступны публикация фото и видео-контента с хронометражем не более 1 минуты, возможность комментировать, ставить реакции и лайки на публикации и истории, возможность делиться публикациями и анонсами внутри приложения или в сторонних приложениях. Также пользователем будет доступна настройка видимости постов.

В приложении интегрирован фото- и видео- редактор, управление которым, по словам одного из создателей, у большинства пользователей соседей не вызовет вопросов. Также в сети встроен автоматизированный алгоритм подбора контента для пользователя, который основывается на интересах, предпочтениях и истории просмотров пользователя.

В краткосрочной перспективе, как отметил Агеев, будет представлена формат и инструментарий для бизнес-аккаунтов внутри приложения, который "позволит малому и среднему бизнесу заместить тот функционал, который у них был в тех соцсетях, которые сейчас недоступны в России".

В приложении пользователям будет доступен есть месседжер с функцией обмена файлами – можно будет делиться как постами внутри соцсети, так и сторонними ссылками.

Еще одним инструментом в приложении, как рассказал Агеев, станут "Анонсы" - органайзер, в котором можно будет управлять мероприятиями. Данным инструмент будет интересен как пользователем для развлечения, так и тем, кто планирует развивать свой бизнес - индивидуальные специалисты смогут формировать клиентские записи или использовать "Анонсы как площадку для анонсов мероприятий. В будущем рассматривается возможность сотрудничества с агентствами по продаже билетов на мероприятия.

"Мы также будем защищать интересы своих пользователей и блогеров согласно законам РФ, модерация контента также регламентируется согласно законодательству нашей страны", - добавил он.

В свою очередь, как отметила президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Татьяна Иванова, ассоциация и QR'ME заключили стратегическое партнерство, в рамках которого будут развивать сеть.

"Мы начали формировать небольшие группы бета-тестиров, как мы их называем, блогеров, которые первыми будут допущены до приложения, и вместе с ассоциацией и командой приложения будут его тестировать, будут давать обратную связь. И мы очень надеемся, что эта обратная связь поможет приложению завоевывать любовь пользователей", - сказала Иванова, уточнив, что сеть уже доступна для всех желающих, а тестирование проходит параллельно.

В будущем в сети появится возможность монетизации контента для блогеров, а также будет запущена реклама, старт продаж которой намечен на первый квартал 2023 года.

Пока приложение функционирует только на русском языке, но в ближайшее время будет запущена англоязычная версия. Приложение доступно в AppStore, Google play, RuStore и Huawei маркетах