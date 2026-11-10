Трамп заявил, что партнеры США на Ближнем Востоке рассчитывают на блокаду Ирана

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Ближневосточные партнеры США хотели бы, чтобы Вашингтон и дальше осуществлял блокаду Ирана, причем не только морскую, но и сухопутную, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Важно, что Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн Кувейт и другие предпочитают, чтобы сохранился статус-кво. Другими словами, им нужно, чтобы мы продолжали самую Великую Морскую Блокаду в истории. Также им нужна и новая операция "Железные ворота": то есть речь идет как о морской, так и о сухопутной блокаде", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп назвал отличными переговоры, которые он провел несколько часов назад в Белом доме с премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Катар выполняет роль посредника на переговорах по решению конфликта между Ираном и США.