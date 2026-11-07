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Скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

Родственники Федосеевой-Шукшиной планируют похоронить ее на Новодевичьем кладбище

Скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина. Архивное фото
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина умерла на 89-м году жизни, сообщила ее дочь Мария Шукшина.

"Умерла моя мама", - написала она в субботу в своем телеграм-канале.

Позднее дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила "Интерфаксу", что артистку планируют похоронить на Новодевичьем кладбище.

"Планируем", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Прощание с Федосеевой-Шукшиной планируется провести в Кунцевском зале, сообщила дочь артистки.

В октябре в СМИ появилась информация о госпитализации Федосеевой-Шукшиной из-за проблем с сердцем.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. После окончания школы поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве.

Первой крупной работой артистки в кино стала роль Тани в фильме "Сверстницы" (1959) режиссера Василия Ордынского.

В фильме своего мужа Василия Шукшина "Печки-лавочки" (1972) она сыграла жену колхозного тракториста Нюру Расторгуеву. Затем последовала главная роль в драме Шукшина "Калина красная" (1973), где она сыграла роль Любы Байкаловой.

Лидия Федосеева-Шукшина снялась в фильмах "Они сражались за Родину" (1975), "Трын-трава" и "12 стульев" (1976), "Позови меня в даль светлую" (1977), "Вам и не снилось..." (1980), "Юность Петра" (1980) и "Демидовы" (1983), "Мёртвые души" (1984), "Крейцерова соната" (1987), "Виват, гардемарины!" (1991), телесериалаах "Петербургские тайны" и "Развязка Петербургских тайн". Среди поздних телевизионных работ Федосеевой-Шукшиной - роль в мини-сериалах "Женить миллионера!" (2010), "Линия Марты" (2014), съемки в британском криминальном сериале "Макмафия" (2018) и другие.

Хроника 05 января 2019 года – 07 ноября 2026 года Умершие знаменитости
Лидия Федосеева-Шукшина
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