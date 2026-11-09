Ботсвана увеличит свою долю в De Beers до 30%

Фото: Alex Segre/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ботсвана увеличит свою долю в De Beers до 30%, заявил президент Ботсваны Дума Боко в обращении к парламенту страны, передает Reuters.

Предпочтительным покупателем выбран консорциум Global Diamond Consortium (GDC) - группа, которую возглавляет бывший генеральный директор De Beers Гарет Пенни.

В GDC входят Намибия, Ангола и некоторые из крупнейших мировых алмазных трейдеров. К ним планируют присоединиться мировые ювелирные ритейлеры Signet и Richemont. GDC может заплатить около $1 млрд за 85% акций Anglo в De Beers и инвестировать около $500 млн в рамках сделки, сообщал Bloomberg в июле.

Ботсване, которая является основным регионом добычи De Beers, принадлежит 15% этого алмазодобытчика и 50% в Debswana, СП с De Beers, которое добывает большую часть алмазов в этой стране.

Anglo American, контролирующая 85% De Beers, пытается продать De Beers с тех пор, как в начале 2024 года отвергла предложение BHP о поглощении почти за $50 млрд, однако процесс продажи затруднен кризисом на алмазном рынке. За три года Anglo трижды списывала активы De Beers, снизив балансовую стоимость алмазного подразделения до $2,3 млрд в феврале.