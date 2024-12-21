Путин поговорил по телефону с Миннихановым после атаки БПЛА на Казань

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань, сообщил в субботу телеграм-канал Кремля.

"Глава государства регулярно получает оперативные доклады по линии Министерства обороны", - говорится в сообщении.

Утром в субботу в Казани было зафиксировано восемь атак БПЛА на промышленное предприятие и жилой массив. Погибших и пострадавших в результате атак нет. Смены на промпредприятиях были эвакуированы. Вводились ограничения на работу аэропорта Казани. Позже они были отменены. На ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия.