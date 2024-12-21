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Путин поговорил по телефону с Миннихановым после атаки БПЛА на Казань

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань, сообщил в субботу телеграм-канал Кремля.

"Глава государства регулярно получает оперативные доклады по линии Министерства обороны", - говорится в сообщении.

Утром в субботу в Казани было зафиксировано восемь атак БПЛА на промышленное предприятие и жилой массив. Погибших и пострадавших в результате атак нет. Смены на промпредприятиях были эвакуированы. Вводились ограничения на работу аэропорта Казани. Позже они были отменены. На ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия.

Владимир Путин Рустам Минниханов Татарстан
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