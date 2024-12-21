Все массовые мероприятия отменены в Татарстане на ближайшие два дня

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Власти Татарстана отменили все массовые мероприятия в субботу и воскресенье из-за атаки БПЛА, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Ранее оперштаб сообщил о восьми атаках БПЛА в республике.

"К этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив", - говорится в сообщении.

По данным мэрии Казани, пожары в результате атаки произошли в трех районах.